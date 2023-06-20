Эксклюзив 20 июня 2023, 12:11 Фейк: в Краснодарском крае с холерой госпитализировали 10 человек Информация о вспышке холеры в Краснодарском крае оказалась фейковой Freepik

Читать 360tv в

Информация о якобы 10 госпитализированных с холерой жителях поселка Афипского в Краснодарском крае разошлась в социальных сетях и мессенджерах. Однако она является фейковой, а первоисточник в соцсети «ВКонтакте» уже удалил эту публикацию.

Фейк

В группе «Подслушано в поселке Афипском» в соцсети «ВКонтакте» появился пост, что якобы с холерой в больницу поступили 10 человек со рвотой, тошнотой и жидким белым стулом. Автор публикации призвал местных жителей тщательнее мыть руки.

Реклама

Правда

Позднее публикацию, впервые появившуюся 12 июня, удалили. Сохранившаяся в кэше Яндекса информация свидетельствует, что авторы не подтвердили новость никакими данными. Кроме того, они связали «угрозу» с подготовкой диверсии со стороны Украины.

Также эту новость в контексте разоблачения фейков опубликовал сайт о криптовалютах. В целом, данный фейк слово в слово давно гуляет по сети.

В Афипском следят за ситуацией с холерой в поселке и уже сообщали о вбросах по чатам информации о вспышке холеры месяц назад. Но сегодня такой информации нет.

Таким образом, информация, что в поселке Афипском с холерой госпитализированы 10 человек, недостоверна. Нет никаких подтверждений от официальных властей поселка и региона о заболевших. Сама же информация является полностью сфабрикованной.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.