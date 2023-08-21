Общество 21 августа 2023, 11:20 Фейк: в конце сентября в России резко подорожает сода Информация о резком подорожании соды в России в сентябре оказалась фейком РИА «Новости»

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В социальных сетях и мессенджерах начала появляться информация о якобы резком подорожании соды в России. Авторы сообщений пророчат повышение цены уже в сентябре.

Фейк

По данным авторов публикаций после 20 сентября «Башкирская содовая компания» поднимет отпускные цены на товар на 7-10%.

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Конечный потребитель ощутит воздействие повышения цен уже в октябре. Также некоторые сообщения содержат информацию о том, что на российском рынке сложился дефицит соды.

Правда

В Минпромторге опровергли слухи о том, что цена на соду повысится или имеется дефицит на этот товар.

Как сообщили в ведомстве, торговый дом «Башхим», который является поставщиком пищевой соды производства Башкирской содовой компании, не планирует повышение закупочных цен на бикарбонат натрия до конца текущего года.

В пресс-службе Минпромторга добавили, что в самой компании подчеркнули отсутствие дефицита продукции и сохранение объема производства пищевой соды на прежнем уровне.

Таким образом, информация о дефиците и увеличении цен на соду в конце сентября является недостоверной.

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