21 августа 2023, 11:20
Фейк: в конце сентября в России резко подорожает сода
Информация о резком подорожании соды в России в сентябре оказалась фейком
В социальных сетях и мессенджерах начала появляться информация о якобы резком подорожании соды в России. Авторы сообщений пророчат повышение цены уже в сентябре.
Фейк
По данным авторов публикаций после 20 сентября «Башкирская содовая компания» поднимет отпускные цены на товар на 7-10%.
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Конечный потребитель ощутит воздействие повышения цен уже в октябре. Также некоторые сообщения содержат информацию о том, что на российском рынке сложился дефицит соды.
Правда
В Минпромторге опровергли слухи о том, что цена на соду повысится или имеется дефицит на этот товар.
Как сообщили в ведомстве, торговый дом «Башхим», который является поставщиком пищевой соды производства Башкирской содовой компании, не планирует повышение закупочных цен на бикарбонат натрия до конца текущего года.
В пресс-службе Минпромторга добавили, что в самой компании подчеркнули отсутствие дефицита продукции и сохранение объема производства пищевой соды на прежнем уровне.
Таким образом, информация о дефиците и увеличении цен на соду в конце сентября является недостоверной.
Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.
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