Общество 03 апреля 2023, 19:24 Фейк: в госпитале в городе Саки находятся трое военнослужащих без сознания

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В соцсетях распространяют фейки о том, что в госпитале в городе Саки (Крым) лежат трое военнослужащих без сознания. «360» выяснил подробности.

Фейк

В госпитале в городе Саки находятся трое военнослужащих без сознания, утверждают пользователи в соцсетях. Авторы постов просят распространить эту информацию, чтобы найти родственников солдат.

Правда

Во-первых, в крымском городе Саки нет госпиталя. Во-вторых, родных военнослужащих разыскивают другими методами, так как все данные чаще всего есть у Минобороны. Аналогичные фейки с этими же «солдатами» публиковали ранее.

Есть вероятность, что подобные посты — попытка украинской стороны выйти на контакт с родными удерживаемых лиц, чтобы вымогать деньги.