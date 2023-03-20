Общество 20 марта 2023, 16:07 Фейк: в госпитале имени Бурденко лежат трое солдат без сознания Сообщения о троих солдатах в госпитале Бурденко оказались фейком Unsplash

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В соцсетях распространяют информацию о том, что в госпитале имени Бурденко находятся несколько молодых людей в бессознательном состоянии. «360» выяснил, почему это фейк.

Фейк

Одна из пользовательниц соцсети «ВКонтакте» сделала репост записи, в которой рассказывается, что в Главном военном клиническом госпитале имени академика Н. Н. Бурденко в Москве лежат несколько молодых людей в бессознательном состоянии.

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В посте говорится, что нужно найти их родных. Сообщение заканчивается просьбой о распространении этой информации.

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Правда

Подобные сообщения уже появлялись ранее, например тут. Этот же текст распространяют и на Украине.

Следовательно, это просто спам или своего рода «письмо счастья», по которому некоторые заинтересованные лица могут проводить социологические изыскания.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.