Общество 09 апреля 2024, 16:36 Фейк: в Госдуме предложили отправлять школьников на СВО вместо каникул Предложение отправлять школьников на СВО вместо каникул оказалось недостоверным РИА «Новости»

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В социальной сети «ВКонтакте» появилась информация, что в Государственной думе якобы предложили отправлять школьников в зону специальной операции вместо школьных каникул. Однако она оказалась недостоверной.

Фейк

В одной из групп в соцсети «ВКонтакте» начали распространять скриншот якобы новостного сайта, на котором демонстрируется новость о том, что в Госдуме предложили вместо летних каникул отправлять школьников на СВО.

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Правда

Распространять новость в Сети начал сатирический источник, что подчеркивается в описании канала.

Такой законопроект не существует. Это можно проверить через официальный сайт Системы обеспечения законодательной деятельности.

Данную информацию подхватили и растиражировали не заслуживающие доверия авторы под никнеймами с отсылками к психотропным веществам. Скриншот предлагается для ознакомления в череде иных условно шуточных картинок.

Военизация школьников стала частой темой для фейков. Некоторые проукраинские медиа отмечали, что школьникам в Крыму якобы выдавали анкеты с вопросами об отношении к СВО и о желании подписать контракт с ВС России. Позднее министерство образования Крыма опровергло данную информацию.

Таким образом, информация о том, что в Госдуме предложили вместо летних каникул отправлять школьников на СВО, недостоверна. Подобный законопроект не существует и никогда не вносился на обсуждение в Госдуму.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.