Общество 25 мая 2023, 16:40 Фейк: в Феодосии произошел мощный взрыв Блогер из Феодосии Талипов опроверг вбросы о взрыве в городе РИА «Новости»

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Вбросы о якобы мощном взрыве начали распространять в ряде Telegram-каналов. При проверке информации оказалось, что ничего общего с реальностью сообщения не имеют, а авторы фейков публикуют архивные фото.

Фейк

Информация о якобы «мощном взрыве» появилась в одном из проукраинских Telegram-каналов. В публикации выложили фото последствий взрыва. Снимок сделан издали. В кадре видны клубы белого дыма.

Правда

В действительности никаких взрывов в Феодосии не фиксировали. Ситуация в городе спокойная. Об этом заявил блогер Александр Талипов, записав видеообращение.

«Город ждет гостей, город живет мирной жизнью. И у нас все спокойно. Доверяйте только проверенным источникам информации», — подчеркнул он.

Фотография, появившаяся в проукраинском Telegram-канале, на которой видно дым, взята из архивов и датируется августом 2022 года.

Таким образом, информация о том, что в Феодосии произошел мощный взрыв, недостоверна. Это информационный вброс, направленный на дестабилизацию обстановки в регионе.

На фейк указывает не имеющая отношения к событию архивная фотография, а также свидетельство очевидца о спокойной обстановке в городе.

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