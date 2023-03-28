Общество 28 марта 2023, 16:59 Фейк: в Ейском районе включат сбор средств на СВО в квитанции ЖКХ Власти Ейского района опровергли слухи о включении сбора средств на СВО в квитанции ЖКХ РИА «Новости»

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В социальных сетях распространяют фейки о том, что жителям Ейского района Краснодарского края с 1 апреля будут присылать квитанции об оплате коммунальных услуг с новой графой — о сборе средств участникам спецоперации на Украине.

Фейк

Жителей Ейского района Краснодарского края уведомили о том, что с апреля в квитанции об оплате услуг ЖКХ добавят дополнительный пункт о сборе 180 рублей для участников СВО. Об этом сообщили некоторые Telegram-каналы, приложив фото «объявления».

Правда

Глава Ейского района Роман Бублик опроверг эту информацию.

«Уважаемые жители и гости города Ейска и Ейского района! В Сети распространяется информация о внесении в квитанцию об оплате коммунальных услуг дополнительного пункта о сборе средств участникам СВО. Данная информация не соответствует действительности», — заявил он в своем Telegram-канале.

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