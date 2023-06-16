Общество 16 июня 2023, 13:07 Фейк: в детских поликлиниках Москвы закончилась вакцина от кори Информация о дефиците вакцин от кори в Москве оказалась фейком Freepik

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В столичных клиниках якобы не хватает вакцины от кори, людям приходится записываться в листы ожидания. В ситуации разобрался «360».

Фейк

Telegram-канал «Осторожно, Москва» опубликовал пост, в котором сообщил о дефиците вакцин от кори для детей в Москве. По данным канала, в столице якобы не хватает препарата, а частным клиникам его выдают в ограниченном количестве, поэтому пациентам приходится вставать в очередь, чтобы дождаться прививки. Врачи, работающие в больницах, говорили, что неизвестно, когда вакцина появится.

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Правда

Департамент здравоохранения Москвы в беседе с РИА «Новости» опроверг информацию, что вакцины не хватает. В ведомстве заверили, что препаратов в столичных детских поликлиниках достаточно. При необходимости ее доставляют со складов.

В публикации Telegram-канала речь шла о детской поликлинике в Останкинском районе. Депздрав уточнил, что в этом медучреждении также есть вакцина, жители свободно могут записаться на прививку.

Таким образом, новости о том, что в столичных детских клинках не хватает вакцины от кори, — фейк.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.