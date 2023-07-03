Общество 03 июля 2023, 12:57 Фейк: в Дагестане рухнул воздушный шар с людьми на борту Информация о падении воздушного шара с людьми на борту в Дагестане оказалась фейковой РИА «Новости»

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В социальных сетях и мессенджерах начала распространяться информация о падении в Дагестане воздушного шара с людьми на борту.

Фейк

СМИ 1 июля начали распространять информацию о падении воздушного шара в Махачкале. На опубликованных видео было заметно, что в процессе снижения летательный аппарат коснулся горы Тарки-Тау, в результате чего поменял траекторию спуска и упал. Сообщалось, что на воздушном шаре находились четыре человека.

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Правда

МВД Дагестана провело проверку ЧП и опубликовало сообщение по нему в официальном Telegram-канале ведомства.

«Инцидент произошел недалеко от Махачкалы, в районе горы Тарки-Тау. В полицию обращения по этому факту на данный момент не поступало. По словам пилота, падения не было, воздушный шар посадил он сам. Какие причины вынудили совершить посадку экстренно, пилот не уточнил», — указали в сообщении.

В МВД отметили, что на борту также находились трое пассажиров, все они остались живы. В региональном ведомстве подчеркнули, что резонанс в СМИ и эмоциональная реакция свидетелей не имеют под собой никаких оснований.

Таким образом, информация о том, что в Дагестане рухнул воздушный шар с людьми на борту, недостоверна. В действительности пилот совершил экстренную посадку по неустановленным причинам. Пассажиры и пилот живы. Официальные ведомства провели проверку по результатам инцидента.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.