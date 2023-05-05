Общество 05 мая 2023, 14:36 Фейк: в Белгородской области готовят референдум о выходе из состава России В Белгородской области опровергли сообщения о референдуме о выходе из состава России РИА «Новости»

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В Сети распространили фейки о том, что в Белгородской области собираются провести референдум о выходе из состава России. «360» выяснил правду.

Фейк

В Белгородской области готовитят референдум о выходе из состава России, заявили украинские Telegram-каналы. В качестве «доказательства» публикуют фото пачек с бюллетенями для плебисцита.

Правда

Бюллетени, распечатанные, предположительно, на листах формата A4, не имеют степеней защиты или водяных знаков. Следовательно, их могли напечатать на любом принтере. Кроме того, в тексте допущены грамматические ошибки: «…справа от одного их ответов» вместо «…справа от одного из ответов»; «…подписями двух членов учасников комиссии» вместо «…подписями двух членов — участников комиссии»; «Вы за выход Белгородской области из состава Российской Федерации, образовании Белгородской областью самостоятельного государства?» вместо «…образование Белгородской областью…».

В областной избирательной комиссии опровергли сообщения о подготовке референдума.

Кроме того, согласно пункту 5.1 статьи 6 Федерального конституционного закона от 28.06.2004 № 5-ФКЗ «О референдуме Российской Федерации», на референдум не могут выноситься вопросы об изменении статуса субъекта (субъектов) Российской Федерации, закрепленного Конституцией.

В соответствии со статьей 280.1 Уголовного кодекса, публичные призывы к действиям против территориальной целостности России наказываются лишением свободы на срок до четырех лет, а при использовании СМИ и соцсетей — до пяти лет лишения свободы.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.