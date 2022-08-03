Фейк: утечка газа в Ростове-на-Дону стала причиной смерти двух человек

СМИ растиражировали сообщение из социальных сетей о том, что на улице Добровольского в Ростове-на-Дону погибли два жителя во время утечки бытового газа. Специально для антифейк-платформы «Лапша» «360» выяснил, что никакого происшествия не было, а жильцы просто пожаловались на запах краски.

Фейк

Сообщение о гибели двух человек при утечке газа в Ростове-на-Дону опубликовало издание Regnum. Журналисты сослались на авторов сообщества «Это Ростов!» во «Вконтакте». В социальной сети в качестве подтверждения информации о смерти пострадавших привели фотографию с машинами экстренных служб.

Правда

Экстренные службы действительно приезжали по вызову местных жителей. Но вовсе не из-за утечки газа. Людей напугал сильный запах краски, поэтому они обратились к специалистам. Спустя час издание Regnum опубликовало опровержение своей первой новости.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.