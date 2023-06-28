Общество 28 июня 2023, 12:17 Фейк: утечка бетона в реку произошла при реконструкции моста в Орле Данные об утечке бетона в реку в Орле при реконструкции моста оказались фейком

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В СМИ появились сообщения о том, что в Орле произошла утечка бетонной смеси в реку Оку. Якобы это случилось во время реконструкции Красного моста. «360» разобрался, правда ли это.

Фейк

Об утечке бетона написали некоторые региональные СМИ, в частности портал «Истоки». В качестве доказательства приводилось фото с камеры наружного наблюдения, на котором видно, как по реке от места реконструкции тянется светлый шлейф вещества в виде взвеси. Судя по кадру, с увеличением расстояния от места утечки шлейф становится темнее, что действительно может свидетельствовать об оседании вещества на дно.

Правда

«Орловские новости получили комментарий от мэрии. В администрации Орла заявили, что шлейф на Оке вызван смывом песка с понтона во время дождя. Понтон установили в районе места проведения ремонтных работ. Утечка песка не представляет вреда для экологии, отдельно сообщила мэрия изданию.

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