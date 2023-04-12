Общество 12 апреля 2023, 18:50 Фейк: украинские диверсанты разбросали по дорогам натовские мины «360» разоблачил фейк о минах типа «Лепесток», которые разбрасывают украинские диверсанты Противопехотная мина нажимного действия «Лепесток» ПФМ-1 (противопехотная фугасная мина) / РИА «Новости»

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В Сети распространили недостоверную информацию об украинских диверсантах, которые разбрасывают по дорогам противопехотные мины типа «Лепесток». «360» выяснил подробности.

Фейк

В России появились диверсанты, которые разбрасывают на дорогах мины, напоминающие по типу «Лепесток», «только без металлического сердечника, полностью пластиковая, натовская». Об этом заявили некоторые пользователи соцсети «Одноклассники». По их словам, металлоискатели не распознают такие мины.

Правда

Подобные «предупреждения» с просьбой распространить информацию появляются в соцсетях на протяжении года. Меняются города и виды взрывных устройств, но суть остается та же — посеять панику среди горожан.

При этом один из постов сопровождается изображением итальянской фугасной мины, которая не имеет ничего общего с минами типа «Лепесток». В другом сообщении опубликовано фото не взрывного устройства, а разобранной одноразовой электронной сигареты.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.