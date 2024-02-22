Общество 22 февраля 2024, 17:55 Фейк: у российских туристов стали массово выявлять бракованные загранпаспорта Данные о бракованных загранпаспортах россиян оказались фейком Bulkin Sergey/news.ru/globallookpress

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В Сети появилась информация о том, что россиян якобы стали массово разворачивать на границах из-за бракованных загранпаспортов. Достоверность этих данных проверил «360».

Фейк

Информация появилась в Telegram-канале Shot и быстро распространилась по соцсетям. Сообщалось, что у туроператоров возникли проблемы с заполнением загранпаспортов старого образца (небиометрических, выдававшихся на пять лет), выданных в 2023 и 2024 годах. Встречаются ошибки в шрифте, использованном для прописывания кодовой информации, и банальные опечатки. Из-за этого туристы якобы не могут пройти внутренний контроль на границах.

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Отмечается, что проблемы возникли после того, как в конце 2023 года кабмин утвердил новые правила проверки загранпаспортов на предмет подделок. Среди признаков недействительного документа указываются орфографические ошибки и неровные строки.

Правда

Официальный представитель МВД России Ирина Волк опровергла информацию о массовых проблемах с загранпаспортами, в частности из-за ошибок. Она заявила, что данные не соответствует действительности. В подразделениях по вопросам миграции МВД нет резкого увеличения числа обращений граждан с просьбами о замене загранпаспортов, уточнила Волк.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.