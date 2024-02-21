Эксклюзив 21 февраля 2024, 18:48 Фейк: у памятников жертвам репрессий в Москве приказали вести круглосуточное дежурство Данные о дежурствах у памятников жертвам репрессий оказались фейком Медиасток.рф

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В Сети стала распространяться информация о том, что главное управление МВД по Москве приказало сотрудникам круглосуточно дежурить у памятников жертвам репрессий. На такой шаг ведомство якобы пошло ради идентификации людей, которые приходят возлагать цветы к мемориалам. Эти данные проверил «360».

Фейк

В Telegram-каналах опубликовали приказ о круглосуточном дежурстве, якобы выпущенный московским главком МВД. Демонстрировалась фотография документа от 17 февраля, который якобы являлся копией приказа о слежке за гражданами и идентификации россиян, посетивших такие памятники, как «Стена Скорби» и «Соловецкий камень».

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Правда

На недостоверность документа в первую очередь указывают электронно-цифровая подпись и допущенные логические ошибки. Например, в приказе указали срок, ограниченный одним месяцем. В целом порядок создания ведомственного приказа полностью нарушен.

Информацию о дежурствах возле памятников опровергла и официальный представитель МВД Ирина Волк. По ее словам, ни приказа, ни связанных с ним распоряжений не было.

«Официально заявляю, что содержащиеся в посте утверждения не соответствуют действительности. Опубликованного документа, якобы подписанного руководителем столичного главка, не существует», — написала представитель МВД.

Волк призвала представителей прессы и блогеров проверять данные и не распространять ложные сведения.

Таким образом, информация о том, что московский главк МВД России приказал в круглосуточном режиме дежурить у памятников и проводить идентификацию посетителей мемориалов, оказалась фейком.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.