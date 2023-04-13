Общество 13 апреля 2023, 14:52 Фейк: цены на железнодорожные билеты обогнали стоимость авиаперелетов ФПК опровергла сообщения о том, что проезд в поезде стоит дороже авиаперелета Пассажиры у нового туристического поезда «Сочи» сообщением Туапсе — Сочи — Гагра на платформе железнодорожного вокзала города Сочи / РИА «Новости»

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В Сети появились недостоверные сообщения о том, что цены на железнодорожные билеты в России впервые обогнали стоимость авиаперелетов. «360» выяснил подробности.

Фейк

«Провести майские праздники на море не получится, на июнь билетов по адекватной цене также нет. Пожалуй, впервые отправиться на море самолетом выгоднее и дешевле, чем провести несколько суток в ж/д вагоне за немалые деньги. Но аэропорты на юге России до сих пор закрыты, поэтому у желающих отдохнуть у моря выбора нет», — сообщается в посте в одном из Telegram-каналов.

Правда

Эта информация не соответствует действительности. Опровержение опубликовала Федеральная пассажирская компания. По ее данным, цены на проезд в плацкартном вагоне в преддверии летнего сезона не повышались. Однако тариф вырос на 8,1% в соответствии с приказом ФАС в конце 2022 года из-за ежегодной индексации.

То, что проезд в купе поезда дешевле перелета на самолете, тоже фейк. Пассажиры совершают поездки в купейных вагонах по конкурентным тарифам. Федеральная пассажирская компания как национальный перевозчик заинтересована в том, чтобы предоставить выгодные цены для проезда. Поэтому постоянно проводит мониторинг стоимости билетов на другие виды транспорта.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.