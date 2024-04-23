Общество 23 апреля 2024, 19:26 Фейк: Центральную Россию, Урал и Сибирь полностью затопило из-за паводков В Telegram начали распространять вбросы о последствиях паводков в России РИА «Новости»

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Центральная Россия, Урал и Сибирь полностью затоплены, в этих регионах не будет никакой посадки и урожая — такие сообщения начали распространять в ряде Telegram-каналов. Авторы подобных постов, очевидно, стремятся посеять панику среди жителей, искажая реальное положение дел.

Фейк

В пабликах в Telegram распространяют информацию о том, что якобы Центральная Россия, Урал и в Сибирь полностью затоплены. В сообщениях утверждают, что в этих регионах не будет никакой посадки и урожая, да и в целом все сельское хозяйство якобы уничтожено.

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Правда

На самом деле это не так. Сложная ситуация с паводками действительно существует, однако к основным регионам, пострадавшим от паводка, относятся Тюменская, Курганская и Оренбургская области. По последним данным, отмечается повышение уровня воды в реках Ишим и Тобол, поэтому приняты меры по эвакуации жителей и усилению укреплений.

При этом в Оренбургской области, в том числе в Орске, ситуация стабилизируется, хотя подтопление ряда районов все еще сохраняется.

Кроме того, Минсельхоз Оренбуржья сообщал, что, несмотря на обширное затопление, большого размыва почвы не наблюдалось. И на данном этапе рано судить об изменении объемов урожая в этом году. Также в ведомстве заверили, что поля после схода воды и исследований будут удобрять.

Таким образом, информация о том, что Центральная Россия, Урал и Сибирь полностью затоплены и в этих регионах не будет никакой посадки и урожая, а все сельское хозяйство уничтожено, недостоверна.

В действительности есть подтопления в Тюменской, Курганской и Оренбургской областях, однако ситуация находится на контроле у властей. В Оренбургской области уже начались исследования почвы. Речь о полном уничтожении урожая не идет, а почва подлежит восстановлению.

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