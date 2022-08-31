Фейк: толпы россиян в панике покинули Белгород

Жители Белгорода «выстроились в очередь» на поезд, чтобы покинуть город из-за ракетного обстрела со стороны Украины, сообщили британские СМИ. «360» разобрался в ситуации.

Фейк

Россияне «выстроились в очередь на полуночный поезд, чтобы уехать из приграничного города», сообщили британские СМИ. По словам журналистов, поводом для «отчаянного бегства» жителей Белгорода, расположенного в 40 километрах от границы с Украиной, стал обстрел со стороны ВСУ.

Авторы статьи утверждают, что ракеты «пролетели над городом», прежде чем их перехватила система ПВО. Материал сопровождается стоп-кадрами из видео, опубликованного в соцсетях.

Правда

Информация, которую распространяют зарубежные СМИ, — фейк. На самом деле очередь на вокзале в Белгороде и перехват ракет, выпущенных украинскими военными, не связаны. В одном из местных Telegram-каналов действительно появилось видео с пассажирами поезда, отправляющегося в Москву в 23:10. А звуки работы системы противовоздушной обороны зафиксировали позже, в 23:30.

Очередь образовалась из-за технического сбоя при посадке, так как только один из двух рентгенов для багажа был исправен. По словам очевидцев, также возникли проблемы с платной парковкой, а из-за ремонта на железной дороге поменяли номер пути, с которого отправлялся поезд.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.