Фейк: спорткомплекс «Сибиряк» в Нефтеюганске закроют на ремонт

По социальным сетям и региональным каналам Ханты-Мансийского автономного округа поползли слухи о возможном закрытии дворца спорта «Сибиряк». Якобы здание плохо отремонтировали и необходимо исправить недоработки. «360» разобрался, почему такие предположения безосновательны.

Фейк

Новости о судьбе «Сибиряка» появились во многих социальных сетях. Опубликовали подобную запись и в сообществе «Наш Юганск» во «ВКонтакте».

«ДС „Сибиряк“ закрывают на ремонт! Город после эпидемии остался без бассейна, где оздоравливаться людям? Вопрос к прокуратуре, СК, Счетной палате. Приемка „Сибиряка“ была четыре месяца назад, как его приняли с крышей, которая течет, и ржавой системой водоснабжения?» — возмутилась одна из подписчиц сообщества.

Она адресовала претензии к городской администрации. По мнению женщины, за пять лет в дворце спорта должны были сделать хороший ремонт. Комментаторам такая новость тоже не понравилась. Кто-то даже предложил отправить письмо на имя президента Владимира Путина. Жители Югры сочли, что комиссия из Москвы разберется, кто прав и кто виноват.

Правда

Ответа властей не пришлось ждать слишком долго. В администрации Нефтеюганска назвали беспочвенными слухи о якобы плохом техническом состоянии «Сибиряка», сообщил сайт ugra-news.ru.

«Закрывают только большой бассейн на плановое (регламентное) обслуживание с 1 августа по 15 августа для подготовки к тренировочному сезону. Техническое обслуживание бассейна происходит ежегодно. Спорткомплекс „Сибиряк“ работает в штатном режиме», — рассказали в городской мэрии.

Дворец спорта, сказано в материале, недавно капитально отремонтировали. Двери учреждения вновь открыли в марте этого года.

На основании опровержения со стороны городской администрации можно сделать вывод, что распространяемые в Сети сообщения о якобы закрытии «Сибиряка» — очередные фейки.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.