Общество 09 июня 2023, 18:57 Фейк: список с данными военных из госпиталя разошелся среди пользователей Дагестана Появившийся в сети список с данными военных из ростовского госпиталя опровергли в марте РИА «Новости»

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Среди пользователей социальных сетей из Дагестана начал распространяться снимок списка с фамилиями военных, проходящих лечение в госпитале Новочеркасска в Ростовской области. В начале говорится, что бойцы не могут выйти на связь с родными и близкими. Но впервые он появился еще в марте и тогда же это сообщение опровергли. Но фотография снова появилась в Сети.

Фейк

Фотография списка с именами и фамилиями военнослужащих 102-го полка 150-й дивизии, которые проходят лечение в госпитале Новочеркасска снова начала распространяться по социальным сетям. В сообщении говорится, что ребята живы, но не могут выйти на связь со своими родными. Авторы призвали распространить список по всей России.

Правда

Региональный паблик «Совесть Дагестана» сообщил, что проходящие лечение в военном госпитале бойцы постоянно находятся на связи со своими родственниками. Но разошедшийся фейк напугал многих жителей республики.

«Никто ни в чем не нуждается, есть постоянная связь с родными. Кто составил эти списки и почему, не имеем понятия», — говорится в сообщении.

Впервые этот список появился в марте группе 102-го полка 150-й дивизии во «ВКонтакте». Тогда же подписчики сообщили, что посетили госпиталь и узнали, что все проходящие лечение военными звонят родным и ни в чем не нуждаются.

Информация о том, что в госпитале Ростовской области находятся раненые военнослужащие без связи с родными и близкими, недостоверна. Опровержение выпустили паблики региона и участники профильных групп в социальных сетях. На фейк указывает повторные появления материала в последние месяцы.

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