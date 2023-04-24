Общество 24 апреля 2023, 14:51 Фейк: собаки нападают на людей в Астрахани Сообщения о нападении собак на людей в Астрахани оказались фейком Pxhere

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Фейки о нападении собак на людей в Астрахани распространились в соцсетях. «360» объяснил, почему нельзя принимать информацию из этих постов за действительность.

Сообщения о нападениях собак появились во «ВКонтакте». Пользователь Игорь Сираев написал в паблике «Астрахань ВКонтакте», что животные якобы атаковали его брата возле одной из школ. Автор прикрепил к посту фото глубоких укусов на ноге.

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На самом деле, эти снимки сделали после того, как собака напала на студента в Воронеже около Медицинского университета имени Н.Н. Бурденко в октябре 2022 года.

Во втором сообщении о нападении собак в Астрахани использовали фото ребенка со свежими шрамами на лице. На самом деле, снимок сделали после происшествия в Ясногорске Тульской области в мае 2022 года.

Пост про случай в Астрахани выложили в группе с контентом преимущественно эротического содержания. Публикацию сделали по всем канонам фейков — без указания времени, места и подробностей.

Таким образом, информация, что в астраханских соцсетях фиксируются факты нападения собак, недостоверна. Данные публикации носят характер информационного вброса.

Посты скомпилированы из фотографий происшествий в разных регионах России более полугода назад. Фейки могли разместить для создания панических настроений в обществе, связанных с законодательством в области отлова бродячих собак.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.