12 апреля 2024, 19:04
Фейк: СМИ запретили рассказывать о помогающих затопленному Оренбуржью военных
Роскомнадзор предупредил о рассылке фейковых сообщений в СМИ от лица ведомства
Руководители российских средств массовой информации получили фейковые письма якобы от Роскомнадзора с предупреждением о недопустимости чрезмерного упоминания участия военнослужащих в ликвидации последствий паводка в Оренбургской области. Ведомство выпустило официальное опровержение, указав на факты подделки документа.
Фейк
Главные редакторы и руководители российских средств массовой информации получили письма от имени начальника управления разрешительной работы, контроля и надзора в сфере массовых коммуникаций Роскомнадзора Татьяны Денискиной.
В сообщении говорилось, что в новостях о паводковой ситуации в Оренбургской области не нужно уделять особое внимание военным, которые принимают участие в ликвидации последствий наводнения. За нарушение изданиям пригрозили немедленной блокировкой.
Правда
Распространяемая якобы от Роскомнадзора информация с требованием к материалам о паводке в Оренбургской области не соответствует действительности, заявили в пресс-службе ведомства.
Там напомнили, что все официальные документы имеют электронную подпись формата .sig, чья подлинность и срок действия проверяется через портал госуслуг. Кроме того, для рассылки Роскомнадзор использует только собственную почту @rkn.gov.ru.
Таким образом, информация о том, что руководителям средств массовой информации стали приходить письма от имени начальника управления разрешительной работы, контроля и надзора в сфере массовых коммуникаций Роскомнадзора Татьяны Денискиной с требованием к материалам о паводке в Оренбуржье, недостоверна.
РКН выпустил опровержение и сообщил, что распространяемые сведения не соответствуют действительности. В ведомстве призвали адресатов обращать внимание на то, с какого адреса ведется рассылка и имеет ли она действующую электронную подпись.
Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.
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