Общество 29 февраля 2024, 13:11 Фейк: школьников из Воронежа заставили сняться в ролике в поддержку Херсона Новость о видео для жителей Херсона с учениками из Воронежа оказалась фейком РИА «Новости»

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В интернете распространилась новость о том, что руководство школы № 34 в Воронеже якобы заставляет учеников принимать участие в съемках видео в поддержку жителей Херсонской области. Это сообщение оказалось несоответствующим действительности.

Фейк

Днем 27 февраля Telegram-канал RUSSIA NEXT сообщил, что руководство МБОУ СОШ № 34 в Воронеже якобы заставило учеников сняться в ролике в поддержку жителей Херсонской области. Сценарий к видео родителям раздали за день до начала съемок. Информацию об этом журналистам якобы сообщила мама одного из школьников.

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Правда

Данная публикация имеет все признаки фальсификации. В самом учебном заведении нет групп продленного дня, а также не существует должности воспитателей. Кроме того, в школе не работают учителя с именами Елена Васильевна, и Елены Олеговны в школе также нет.

Официальный чат педагогов и родителей организован на образовательной платформе «Сферум», а не в мессенджере Telegram. Кроме того, в самом чате отсутствует информация о подготовке каких бы то ни было материалов.

Информации о проведении съемок видео нет в официальных группах МБОУ СОШ № 34 в соцсетях «Одноклассники» и «ВКонтакте».

Кроме того, текст сценария, опубликованный в Telegram, имеет ряд ошибок, типичных для украиноязычного человека. К примеру, слово «родительський» так пишется именно на украинском языке, а слово «малюнок» в переводе означает «рисунок».

Таким образом, информация, что руководство МБОУ СОШ № 34 в Воронеже заставляет учеников сниматься в ролике в поддержку жителей Херсонской области, недостоверна. На скриншоте очевидно фейковый документ. Образовательное учреждение не ведет официальных чатов с родителями в мессенджере Telegram. А также в МБОУ СОШ № 34 не работают педагоги с именами, указанными в публикации.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.