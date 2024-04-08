Общество 08 апреля 2024, 18:02 Фейк: школьник в Москве нашел взрывное устройство под денежной купюрой Информацию о найденной взрывчатке под денежной купюрой в Москве опровергли РИА «Новости»

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В интернете появилась информация о том, что школьник в Москве нашел возле своего дома взрывное устройство, которое спрятали под десятирублевой купюрой. Однако она оказалась недостоверной.

Фейк

В одной из групп в соцсети «ВКонтакте» появилось видео, на котором некий мальчик Кирилл рассказывает о найденном взрывном устройстве, прикрытом денежной купюрой номиналом в 10 рублей. Авторы поста утверждали, что это произошло в Москве.

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Правда

Информация о взрывном устройстве не соответствует действительности. Сигналы об обнаружении опасного предмета в Москве не поступали в правоохранительные органы. В последние годы этот фейк активно циркулирует в Сети. В марте 2024 года об аналогичном случае сообщали в Уфе. В декабре 2023 года подобный фейк распространяли в Калужской области.

В экспертном сообществе объяснили, что фейки о минировании используют для дестабилизации обстановки в обществе. Злоумышленники хотят вызвать панику у россиян. На это указывало издание «Без формата».

Таким образом, информация о том, что московский школьник обнаружил взрывное устройство под десятирублевой купюрой, недостоверна. Правоохранительные органы и власти в регионах России не зафиксировали таких случаев.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.