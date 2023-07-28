Общество 28 июля 2023, 18:46 Фейк: сеть магазинов Maag может покинуть российский рынок из-за низких продаж Минпромторг опроверг слухи о закрытии магазинов Maag из-за низких продаж РИА «Новости»

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В Сети появилась информация, что заменившая Zara сеть магазинов Maag скоро закроет часть своих магазинов и, возможно, даже покинет российский рынок. В недавно открытых магазинах якобы очень низкие продажи. Однако представители сети и Минпромторг опровергли эту информацию.

Фейк

Новость о том, что руководство сети магазинов Maag хочет закрыть часть своих магазинов из-за низких продаж опубликовал Telegram-канал Mash. По их данным, в первые три месяца после открытия выручка бренда была ниже в семь-восемь раз, чем у Zara. Они даже привели цифры: в день один магазин Zara зарабатывал около двух-трех миллионов рублей, а Maag лишь около 350 тысяч рублей.

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Там также заявили, что сотрудники получают «примерно в пять раз меньше», чем в Zara. Это связано в том числе с тем, что руководство якобы не дает сотрудникам работать больше. Смены стали короче, график более свободный, но и зарплаты вместе с этим уменьшились, написал Mash.

Правда

Руководство сети Maag в разговоре с ТАСС сообщили, что не собираются закрывать бизнес на российском рынке, как и сокращать количество магазинов.

«Компания планирует продолжать свой бизнес в России, а также реализовывать все внутренние планы развития. Инициатив по сокращению количества розничных магазинов Maag в компании нет», — сообщили в Maag.

Freepik

Там также прокомментировали слухи о низких продажах. По словам представителей компании, результаты первых месяцев работы магазинов соответствуют ожиданиям и продажи товаров бренда Maag набирают обороты.

В Минпромторге подтвердили эту информацию, заявив, что речи о закрытии не идет, а продажи — показывают положительную динамику.

«В настоящее время открыто и успешно работает 242 новых магазина и, по информации от компании „Новая мода“ (управляет магазинами Maag), не планируются к закрытию», — сообщили агентству ТАСС в ведомстве.

Информация о закрытии части магазинов Maag и возможном уходе компании с рынка оказалась недостоверной.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.