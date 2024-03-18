Общество 18 марта 2024, 18:56 Фейк: сбой в информсистеме Минтруда затруднит назначение досрочных пенсий Сбой в информсистеме Минтруда, связанный с досрочными пенсиями, опровергли Pxhere

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В Сети распространились сведения о том, что некоторые россияне якобы рискуют столкнуться с путаницей при выходе на досрочную пенсию из-за сбоя в информационной системе Минтруда. «360» разобрался в ситуации.

Фейк

«Коммерсант» опубликовал материал, где утверждалось, что из-за сбоя в информсистеме Минтруда некоторые россияне не смогут досрочно выйти на пенсию. Якобы Единая общероссийская справочно-информационная система по охране труда некорректно отображает часть данных, которые загружают в нее работодатели, что может привести к неверному расчету досрочных пенсий Соцфондом. Следом данные появились в Telegram-каналах.

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Правда

«Московский Комсомолец» получил комментарий-опровержение от Минтруда. В ведомстве заверили, что никакой путаницы с назначением пенсий не будет. Представители министерства пояснили, что сбой возник в системе, не влияющей на пенсии. Порядок назначения досрочных пенсий сотрудникам, работающим во вредных и опасных условиях, а также правила учета такого стажа строго регламентированы законом. Единственным источником данных для указанных целей является система персонифицированного учета пенсионных прав, базирующаяся на отчетности от работодателей, отметили в ведомстве.

Таким образом, информация о том, что из-за сбоя в информационной системе Минтруда России некоторые рабочие, занятые на вредном производстве, столкнутся с проблемами при досрочном выходе на пенсию, не соответствует действительности.

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