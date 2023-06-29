Общество 29 июня 2023, 16:38 Фейк: с Павелецкого вокзала в Москве начали эвакуацию людей Сообщения об эвакуации людей с Павелецкого вокзала в Москве оказались фейком РИА «Новости»

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В Сети появилась информация о том, что с Павелецкого вокзала в Москве якобы начали эвакуировать людей, попросив их сохранять спокойствие. Выяснилось, что на деле там проводили учебную проверку, а распространяемые в интернете данные оказались недостоверными.

Фейк

Сообщения об эвакуации появились в группе «Все последние новости, события, происшествия» во «ВКонтакте». Публикацию подкрепили данными телеканала РЕН ТВ, который опубликовал видеозапись, сделанную рядом с Павелецким вокзалом.

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На записи слышно, как людей попросили сохранять спокойствие и покинуть здание. Авторы публикации отметили, что о причинах эвакуации ничего неизвестно.

Правда

Ситуацию прокомментировали в РЖД. Представители компании объяснили, что 29 июня в 10:30 на Павелецком вокзале проводили плановую проверку систем оповещения пассажиров. Об учениях людей предупреждали заранее, сообщило агентство «Москва».

Представители РЖД отметили, что эвакуация не проводилась, а сам вокзал работал и продолжает работать в обычном режиме, поезда ходят в привычном графике.

Учитывая комментарии РЖД можно сделать вывод, что появившаяся в Сети информация о якобы эвакуации с Павелецкого вокзала — фейк.

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