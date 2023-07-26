Общество 26 июля 2023, 18:08 Фейк: руководство Крыма решило переехать в Краснодарский край Информация о переезде руководства Крыма на материк оказалась фейковой РИА «Новости»

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В Сети распространилась информация о том, что руководство Крыма якобы готовится к переезду на материк. «360» разобрался в ситуации.

Фейк

Некто Антон Фомин с подозрительно пустым аккаунтом во «ВКонтакте» разместил запись о том, что руководство Республики Крым собирается переехать в Краснодарский край и якобы идет подготовка к эвакуации. В качестве доказательства приведена скан-копия письма главы Крыма Сергея Аксенова губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву с просьбой обеспечить чиновников жильем и работой.

Правда

Документ является поддельным. Мало того, что не стоит пробел между инициалами Аксенова, — они даже написаны неправильно, а сама фамилия — строчными буквами (только первая буква заглавная). При этом еще с 2014 года во всех официальных документах Сергей Аксенов значится как С. АКСЕНОВ — без второго инициала и полностью заглавными буквами.

Факт подделки подтвердил и советник Главы Республики Крым Олег Крючков. Он указал, что, вероятнее всего, фейк — дело рук ЦИПсО.

На данный момент подозрительная запись и вовсе удалена.

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