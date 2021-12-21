Фейк-розыгрыши и акции: как не попасться на сайты мошенников

Россиян предупредили о предновогодних письмах мошенников с предложениями скидок и распродаж. Есть несколько несложных способов для определения того, что сообщение пришло от злоумышленников, рассказал «360» специалист по кибербезопасности, хакер и программист Сергей Вакулин.

Эксперт обратил внимание, что в письмах, которые преступники направляют своим потенциальным жертвам, есть ссылки на фишинговые сайты и на сайты — клоны разных известных компаний и брендов, задача которых — сбор логинов и паролей.

«Определить мошеннические сайты стало довольно просто. В основном там возникают разные подарочные коробки, которые надо открывать. На это дается три попытки. Как правило, на второй или на последней попытке тебе выдается какой-то „приз“. Просто мошенники уже не любят придумывать что-то новое касательно разработки сайтов. Они просто скачивают готовый скрипт и сайт, размещают его на хостинге», — пояснил он.

Вакулин отметил, что такие сайты часто запрашивают у пользователя определенную дополнительную сумму для конвертации средств, которые человек якобы выиграл.

«Должно насторожить то, что ваш приз обозначен в рублях, но почему-то система хочет его конвертировать в доллары и требует дополнительные деньги», — подчеркнул специалист.

Он обратил внимание, что при получении сообщения о той или иной акции или розыгрыше в личные сообщения во «ВКонтакте» стоит подождать около часа. Если сообщение не пропадет, то можно переходить на сайт, указанный в послании. Если сообщение пропало, это значит, что оно было помечено системой VK как спам и содержит ссылку на мошеннический ресурс.

Сигналом о том, что человек попал на сайт злоумышленников, по словам Вакулина, может стать запрос на разрешение загрузки файлов. Такие предложения нужно отклонять. Помимо этого, сайты мошенников любят подписывать пользователей на уведомления в браузере, а потом забрасывать их огромным количеством сообщений о фейковых выплатах, распродажах и скидках.