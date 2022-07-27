Фейк: российским производителям из-за санкций пришлось выпускать напитки со странными вкусами

В соцсетях распространилась информация о том, что из-за санкций российские производители соков якобы вынуждены выпускать альтернативные линейки продукции, в том числе — напитки со странными сочетаниями овощей и фруктов. «360» разобрался в ситуации и выяснил, что санкции и импортозамещение здесь ни при чем.

Источник фото: РИА «Новости»

Фейк

Пользователь соцсетей опубликовал пост, в котором утверждал, что в России «изобрели импортозамещенные соки» со странными вкусами: яблоко-сельдерей, апельсин-имбирь, тыква-яблоко и другими. Автор поста заявил, что российские производители испытывают трудности из-за западных санкций и их уже перестали волновать «вкусовые ощущения» покупателей. В качестве иллюстрации к посту приводится фото соков марки !deaS с действительно необычными вкусами.

Правда

Компания «Идеи» достаточно давно присутствует на рынке и специализируется на производстве инновационных продуктов питания, в частности детокс-соков — именно о них пишет автор публикации. Отзывы на продукцию !deaS появлялись еще в 2017 году, и уже тогда это были соки с необычным сочетанием продуктов, к примеру, томат-огурец-перец-лук-чеснок.

Таким образом, информация в посте недостоверна, автор пытается выдать давно присутствующие на российском рынке инновационные продукты для здорового питания за результат импортозамещения последней волны.

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