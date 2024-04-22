Общество 22 апреля 2024, 16:37 Фейк: российские школьники получили конфеты и жвачки с синтетическим наркотиком Россиян напугал давний фейк о распространении жвачек с наркотиком среди детей РИА «Новости»

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Пользователям мессенджеров в России разослали сообщения, что школьники получили конфеты и жвачку с синтетическим китайским наркотиком. Впервые этот фейк появился еще 10 лет назад, и проверка МВД не подтвердила ни одного подобного случая.

Фейк

Сообщения, что среди российских школьников распространяются конфеты и жвачки с синтетическим китайским наркотиком, разошлись через анонимные сообщения в мессенджерах.

Правда

Впервые такая информация появилась в 2014 году. Ее распространяли среди жителей Якутии. После первого опровержения данные всплывали в разных регионах России.

В Рязани авторы сообщений сопровождали текст фотографией с некими сладостями, в которых, по их словам, содержался снюс. Но они не учли, что психотропные вещества выглядят не так, как жевательный табак, распространенный во всем мире.

МВД еще в 2017 году объявило, что информация о распространении наркотиков под видом конфет и жвачек среди российских школьников не подтвердилась. В ходе проверки в ряде регионов сотрудники ведомства не выявили ни одного случая.

Информация о том, что школьникам раздают жвачки и конфеты с синтетическим китайским наркотиком, недостоверна. Фейк ходит по Сети и всплывает в разных регионах уже более 10 лет. МВД провело проверку в 2017 году и окончательно опровергло информацию в рассылаемых сообщениях.

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