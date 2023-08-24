Общество 24 августа 2023, 16:16 Фейк: российские регионы столкнулись с нехваткой топлива Информация о тотальном дефиците топлива в регионах оказалась фейком Maksim Konstantinov/GlobalLookPress

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СМИ сообщили, что в некоторых регионах России возникли большие проблемы с топливом. Якобы на некоторых заправках его попросту нет. «360» разбирался в ситуации.

Фейк

В некоторых публикациях говорится, что перебои с поставками начались из-за переориентирования грузовых железнодорожных перевозок с Запада на Восток. Также упоминается ремонт на некоторых нефтеперерабатывающих заводах, что также якобы повлияло на доступность топлива.

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Информация о дефиците топлива носит массовый характер, прямых опровержений пока нет. Поэтому появившиеся новости можно считать частично достоверными.

Правда

Однако если разбирать ситуацию в каждом отдельном субъекте РФ, то причины возникновения дефицита топлива везде разные. Например, проблемы на заправках «Газпрома» в Астраханской области появились из-за ремонтных работ на НПЗ концерна. Местные жители уточнили, что на АЗС других сетей никаких трудностей не возникает.

Эксперты заявили, что тотального дефицита на заправках в южных российских регионах нет. Однако некоторые сложности с поставками действительно существуют.

Представители Минэнерго сообщили, что уровень производства нефтепродуктов на заводах целиком обеспечивает спрос на топливо, учитывая переориентацию части экспорта дизельного топлива и бензина на внутренний рынок, а также поставки запасов с нефтяных баз на местах по рекомендациям ФАС и ведомства.

Топлива в этом августе выпускают не меньше, чем в аналогичный период в 2022 и 2021 годах. Что касается дизеля, то уровень его производства превысил на 10% средние значения.

Штаб Минэнерго работает воизбежание перебоев с поставками. В его состав вошли представители нефтяных компаний, властей, ОАО РЖД, автоперевозчиков, Санкт-Петербургской биржи и независимых участников рынка. Он контролирует вопрос ритмичности поставок топлива в южном направлении и топливообеспечения предприятий агропромышленного комплекса и сетей АЗС.

Газета «Известия» в конце июля писала о перебоях в цепочках поставок топлива в России. Одной из причин появления трудностей издание назвало перегрузку отдельных участков железнодорожной сети и сбой в приеме топлива. В таком случае заправки одновременно не могут принять вовремя приехавшую партию топлива и ту, что задержалась. Вагоны с продуктом в итоге простаивают в конечной точке, ожидая разгрузки. Эти факторы влияют на среднее время поставки по стране.

Информация о том, что юг России столкнулся с тотальным дефицитом топлива, оказалась недостоверна. Проблемы с поставками отдельных марок топлива действительно существуют, но только у некоторых сетей. Однако они связаны с логистикой. Производство топлива находится на уровне не ниже средних значений за предыдущие два года и даже в некоторых случаях выше.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.