Фейк: россияне начали оплачивать услуги ЖКХ за соседей-должников | 360°

Общество 06 сентября 2022, 13:43 (обновлено: 06 сентября 2022, 14:50) Поделиться Telegram

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Viber Фейк: россияне начали оплачивать услуги ЖКХ за соседей-должников Информация о необходимости оплачивать услуги ЖКХ за соседей-должников оказалась фейком РИА «Новости»

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В соцсетях распространилась информация о том, что россиянам придется делить между собой долги по коммунальным платежам, накопившиеся у соседей. Якобы это подразумевают новые правила расчетов, вступившие в силу 1 сентября. «360» разобрался, есть ли в этом хоть доля правды.

Фейк

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Сообщение о том, что россияне начнут оплачивать коммуналку за соседей-должников, появилось в группе «Как живет Москва» во «ВКонтакте» 4 сентября. Уточняется, что теперь в квитанциях будут отдельно указывать суммы на индивидуальные услуги и на общедомовые нужды. В случае, если отдельные собственники в многоквартирном доме не оплачивают услуги ЖКХ, их долги за общедомовые нужды (ОДН) поровну разделят между другими жителями дома. Новшество якобы касается только тех общих коммунальных ресурсов, которые фиксируют счетчики.

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Правда

Постановление правительства РФ № 92 от 03.02.2022 «О внесении изменений в некоторые акты правительства Российской Федерации по вопросам предоставления коммунальных услуг и содержания общего имущества в многоквартирном доме» вступило в силу 1 сентября. Предоставляющая коммунальные услуги организация действительно вправе пересчитать плату за ОДН и распределить сумму долга неплательщиков между другими жильцами дома.

Но перерасчет по тем же правилам (подпункт «а» пункта 29.3) возможен только в первом квартале 2023 года. Таким образом, утверждение, что россияне начали платить коммуналку за соседей, неверно.

По мнению некоторых юристов, правительство еще может принять дополнительные нормативные акты, которые избавят добросовестных плательщиков от лишних платежей. Ведь иначе может возникать фактически неправомерный перевод чужого долга, что противоречит положениям статьи 391 Гражданского кодекса РФ.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.

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