Общество 08 апреля 2024, 14:32 Фейк: россиянам разрешили не платить за услуги ЖКХ Информацию о погашении долгов россиян по ЖКХ из бюджета опровергли РИА «Новости»

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В интернете появилась информация о том, что с 25 августа 2003 года все услуги ЖКХ оплачиваются из бюджета. Однако это противоречит действующему законодательству России.

Фейк

В соцсети «Одноклассники» начали распространять информацию о том, что россияне могут не оплачивать услуги ЖКХ. Утверждалось, что средства на погашение долгов и оплату счетов якобы идут из федерального бюджета.

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Правда

Эта информация, которую неоднократно тиражировали в Сети, не соответствует действительности. Утверждение о том, что граждане могут не платить за ЖКХ, противоречит статьям 153 и 154 Жилищного кодекса Российской Федерации, а также статье 210 Гражданского кодекса. В них указано, что физические и юридические лица и организации обязаны своевременно вносить плату за жилое помещение о коммунальные услуги. Это касается арендаторов, членов жилищных кооперативов, собственников жилья, застройщиков.

В Жилищном кодексе отмечается, что некоторые категории граждан могут получить компенсацию расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг за счет средств регионального и федерального бюджетов. К ним относятся инвалиды первой, второй и третьей групп, ветераны ВОВ, ликвидаторы аварии на Чернобыле и их вдовы, дети-сироты, многодетные семьи и другие категории. О льготах писало РИА «Новости».

Фейк об оплате ЖКХ государством неоднократно комментировали эксперты. Материалы с опровержениями писали «Петербургский дневник» и РБК «Недвижимость».

Таким образом, информация о том, что с 25 августа 2003 года все услуги ЖКХ оплачиваются из бюджета РФ, недостоверна. Внесение платы за жилье и коммунальные услуги является юридически закрепленной обязанностью арендаторов, членов жилищных кооперативов, собственников и застройщиков.

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