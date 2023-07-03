Общество 03 июля 2023, 17:54 Фейк: россиянам пообещали замену домофонов за счет управляющих компаний Мошенники пообещали россиянам замену домофонов за счет УК и предложили купить ключи Соцсети

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Объявления о замене домофонов за счет управляющих компаний появились на подъездах домов Центрального федерального округа. Владельцам квартир предложили оставить заявки и сразу оплатить новые ключи от дверей. Но никаких работ с входными аппаратами управляющие компании не проводят, а деньги за ключи достанутся мошенникам.

Фейк

Россиянам пообещали замену домофонов многоквартирных домов за счет управляющих компаний.

Правда

Объявления о замене домофонов за счет УК расклеили мошенники. Опубликованный там QR-код ведет на фишинговый сайт, где владельцам квартир предлагали заказать и сразу оплатить ключи от новых аппаратов для входных дверей. На эту удочку уже попались несколько доверчивых россиян.

Домофонное оборудование входит в общее имущество собственников квартир, и ответственность за его содержание лежит на владельцах недвижимости, говорится в 36-й статье Жилищного кодекса России. Поэтому замену домофона оплачивают все владельцы квартир, а управляющие организации отвечают только за обслуживание и ремонт.

Поэтому сообщения о том, что в Центральном федеральном округе управляющие компании оплатят замену домофона, недостоверна. Объявления о предстоящих работах расклеивают мошенники с целью наживы.

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