Общество 19 апреля 2024, 18:40 Фейк: россиян заставят работать сверхурочно из-за кадрового голода Схема компенсации за переработки изменится в России Pxhere

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Россиян на фоне дефицита кадров якобы хотят заставить работать сверхурочно. Такая информация появилась в Telegram-канале ЧТД, связанном с иноагентом Михаилом Ходорковским*. Так ли это, выяснил «360».

Фейк

Власти якобы решили заставить россиян трудиться сверхурочно, чтобы справиться с нехваткой рабочей силы. Такую информацию опубликовал Telegram-канале ЧТД, связанный с бывшим главой ЮКОСа Михаилом Ходорковским*. Как именно это будет выглядеть — пока неизвестно. Но обеспеченность кадрами, написали авторы публикации, сейчас очень низкая.

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Правда

В самом деле, по данным Центробанка России, в стране сложился кадровый голод и показатели достигли рекордных за историю наблюдения значений. И на этом фоне правительство планирует меры по улучшению ситуации.

Как сообщили «Ведомости» со ссылкой на источники, одна из рассматриваемых инициатив — возможность увеличения количества дней сверхурочной работы подряд. В настоящее время Трудовым кодексом допустимы переработки по четыре часа в течение двух дней подряд, то есть по 12 часов в день.

В РСПП, в частности, считают, что такая мера позволила бы повысить гибкость использования рабочего времени, а в некоторых случаях — снизить потребность в новых кадрах.

В Министерство экономического развития России сообщили, что рассматривают меру по повышению производительности труда на российских предприятиях за счет большей автоматизации рабочих процессов. В качестве варианта также могут применить снижение барьеров при трудоустройстве граждан.

Pxhere

Общероссийская общественная организация «Деловая Россия» в феврале направила предложения по борьбе с кадровым голодом в стране. Среди инициатив были субсидирование модернизации предприятий, а также привлечение к труду пенсионеров и подростков. На этом фоне предлагалось проводить индексацию соцвыплат неработающим пенсионерам, а также расширение возможностей для заключения срочных трудовых договоров с отдельными категориями работников, к примеру, предпенсионеров, длительно безработных и работников вновь созданных малых предприятий.

В то же время, заставить кого-либо работать сверхурочно трудно, так как это противоречит Трудовому кодексу. Но, судя по данным свежего опроса, 81% россиян и так работает сверхурочно, сообщал сайт kp.ru. Большинство опрошенных признались, что не могут найти баланса между работой и личной жизнью.

При этом 61% опрошенных в качестве причин переработок назвали высокую ответственность на должности, которую занимают, нежеланием откладывать задачи и тормозить рабочий процесс или собственный перфекционизм при выполнении задач.

Что касается компенсации за переработки, то 58% опрошенных заявили, что получают надбавки за сверхурочные. При этом остальные 42% доплат не получают, но связано это зачастую с нежеланием или невозможностью документально подтверждать занятость вне отведенного рабочего времени.

Госдума приняла закон об изменении оплаты сверхурочной работы. Планируется, что документ вступит в силу с 1 сентября 2024 года. В статье на сайте Думы отмечено — сейчас закон допускает, что при расчете платы за сверхурочный труд могут принимать во внимание только тарифную ставку или оклад без компенсационных или стимулирующих выплат. В связи с этим, работодатель может нарушать права граждан и платить за сверхурочную работу не больше, чем за обычную. Но с вступлением нового закона в силу, в расчет компенсации за переработки обязательно войдут премии и другие выплаты.

Pxhere

Таким образом, информация о том, что россиян заставят работать сверхурочно из-за кадрового голода, оказалась недостоверной.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.

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