Общество 17 апреля 2024, 18:24 Фейк: россиян призвали уехать из Ирана за 24 часа Россиянам не рекомендовали уезжать из Ирана в течение суток Unsplash

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Россиянам якобы рекомендовали срочно покинуть территорию Ирана за 24 часа. «360» проверил эту информацию.

Фейк

Антироссийский Telegram-канал «Кремлевская табакерка» опубликовал пост о том, что гражданам России рекомендовали до 17 апреля уехать из Ирана в связи с возможной атакой Израиля. Якобы Тель-Авив по дипломатическим каналам передал российской стороне предупреждение о подготовке удара возмездия по Ирану.

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Правда

На самом деле, российские власти не выпускали предупреждений для сограждан, находящихся в Иране. Министерство иностранных дел России после атаки на Израиль со стороны Тегерана посоветовало гражданам, находящимся в Ближневосточном регионе проявлять осторожность и следить за сообщениями и рекомендациями, публикуемыми в информационных лентах ведомства, на официальных сайтах российских заграничных учреждений в Израиле, Иордании, Ливане и Сирии. Информации о том, что россиянам в Иране что-то угрожает, нет.

Отдельно стоит отметить, что источник фейка — Telegram-канал «Кремлевская табакерка», который создал украинский ЦИПсО спустя пару месяцев после начала специальной военной операции. В нем регулярно публикуется «сенсационная» информация якобы от источников в высших кругах власти. На самом деле, чаще всего это фейки, направленные на раскачивание российского общества изнутри.

Информация о том, что россиянам рекомендовали покинуть территорию Ирана до 17 апреля из-за возможной атаки Израиля, не соответствует действительности. МИД России действительно выпускал предупреждение после иранской атаки на Израиль, но оно касалось наших сограждан, находящихся в Израиле, Иордании, Ливане и Сирии.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.