Общество 11 мая 2023, 15:40 Фейк: россиян обязали явиться в военкоматы для уточнения данных по мобилизационным предписаниям РИА «Новости»

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В Сети распространили фейки о том, что жителям российских городов начали приходить электронные письма с требованием явиться в военкоматы для уточнения данных по мобилизационным предписаниям. «360» выяснил правду.

Фейк

Жители некоторых российских городов получили по электронной почте письма от «Главного управления военного комиссариата МО РФ» с требованием явиться в военкоматы для уточнения данных по «мобилизационным предписаниям».

Правда

Эта рассылка имеет все признаки фейковой. Во-первых, не существует ведомства «Главное управление военного комиссариата МО РФ», которое якобы инициировало рассылку. Во-вторых, отсутствует обращение к адресату по имени и фамилии.

В-третьих, в этих письмах содержится вредоносное программное обеспечение, упакованное в ZIP-архив с вирусом.

Рассылки зафиксировали на Кубани, в Амурской области и Санкт-Петербурге.

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