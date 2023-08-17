Эксклюзив 17 августа 2023, 11:44 Фейк: Россия запланировала провокацию на Курской АЭС и эвакуацию местных жителей Информация об эвакуации людей от Курской АЭС оказалась фейковой Википедия

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В социальных сетях и мессенджерах начала появляться информация о том, что российские власти якобы намерены совершить провокацию на Курской АЭС и уже запланировали эвакуацию близлежащих населенных пунктов. Однако она оказалась очередным фейком.

Фейк

Подобные слухи распространились на некоторых сайтах, а также в личных микроблогах. Авторы материалов утверждают, что Россия хочет устроить ЧП на Курской АЭС, обвинить Украину и «начать мстить».

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Они сослались на появившийся в Сети план мероприятий, утверждая, что население эвакуируют от атомного объекта.

Правда

Данная информация стала очередным вбросом, призванным вызвать панические настроения в обществе и дезинформировать население.

В реальности этот документ является стандартным и разрабатывается для обеспечения безопасности в случае возникновения ЧП.

Профильное учреждение «Центр обеспечения выполнения полномочий в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций Курской области» в официальных соцсетях выпустило опровержение.

«Никакой эвакуации на Курской АЭС и провокаций России не планируется. „План эвакуационных мероприятий“ является стандартным региональным документом, который применяют для регулирования эвакуации в случае ЧП. Не поддавайтесь на провокации!» — отметили в ведомстве.

Таким образом, информация, что россияне планируют провокацию на Курской АЭС и готовят эвакуацию местных жителей, является недостоверной.

ОКУ «ЦОД ГОЧС Курской области» сообщило, что документ об эвакуационных действиях является стандартным региональным документом, который применяют для регулирования эвакуации в случае ЧП.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.