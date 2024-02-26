Общество 26 февраля 2024, 19:30 Фейк: Россия похищает украинских детей, принуждая становиться кадетами Авторов вброса о похищении украинских детей ради кадетства вывели на чистую воду РИА «Новости»

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В одном из украинских Telegram-каналов появился вброс о детях, которых якобы похищают в республике, вынуждая становиться кадетами. К реальному положению дел данная информация не имеет никакого отношения. Это обычный фейк, авторы которого преследовали цель попытаться растиражировать антироссийскую недостоверную информацию ради дискредитации страны.

Фейк

Информацию о «похищениии» школьников разместили в одном из украинских каналов Telegram, поддерживающих антироссийскую риторику. Вброс авторы сообщения решили проиллюстрировать видеосюжетом, который сняли на церемонии открытия филиала Нахимовского военно-морского училища в Мариуполе.

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Планируется, что новое образовательное учреждение Минобороны России на 560 мест сдадут под ключ уже к 1 сентября 2024 года, уточняла ранее «Российская газета».

Правда

В реальности никаким похищением детей и принуждением их становиться кадетами никто не занимается.

Кроме того, следует помнить, что нужно иметь должный уровень подготовки и соответствовать высоким образовательным стандартам, которые предъявляют к поступающим.

Чтобы получить высокое звание кадета, школьники должны сдать серьезные физические нормативы, пройти вступительные испытания лучше других претендентов. Также необходимо активное участие в творческой и социальной жизни общества. Все эти аспекты повышают шансы, но не гарантируют поступление в кадетские корпуса, спецшколы, интернаты, гимназии и лицеи.

Таким образом, информация о том, что «Россия похищает украинских детей и принуждает их становиться воспитанникам кадетских корпусов», недостоверна.

В реальности поступление в такие учебные заведения в РФ возможно, происходит это по желанию учащихся и при условии их высоких результатов в учебе, спорте и общественной жизни.

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