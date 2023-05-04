Общество 04 мая 2023, 14:08 Фейк: Россия готовила ядерные удары по административным зданиям в Киеве Сообщения о «ядерном ударе» России по административным зданиям в Киеве оказались фейком Дальние бомбардировщики Ту-22М3 / РИА «Новости»

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В Сети распространили фейки о том, что Россия готовит ядерный удар по ряду административных зданий в Киеве. «360» выяснил подробности.

Фейк

В ночь с 3 на 4 мая Россия якобы готовила ядерный удар по некоторым зданиям в Киеве, заявил автор Telegram-канала Gulagu.net. По его словам, чтобы совершить запланированное, в состояние боевой готовности привели нескольких войсковых частей и авиабаз; минимум два ядерных заряда подготовили на одном из аэродромов.

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Также основатель Gulagu.net Владимир Осечкин* призвал российских военных, которые будто должны были участвовать в ядерном ударе по Киеву, не выполнять приказы руководства.

Правда

Никаких ядерных ударов по Киеву не было. Чтобы Россия смогла применить такое оружие, должны наступить определенные условия — все они прописаны в ядерной доктрине страны.

Москва рассматривает ядерное оружие исключительно как средство сдерживания, применение которого — крайняя и вынужденная мера. Россия может пойти на такое решение, если:

получит достоверную информацию о старте баллистических ракет, которые атакуют территорию России и (или) ее союзников;

противник первый применит ядерное или другое оружие массового поражения против России и (или) ее союзников;

противник окажет воздействие на критически важные государственные или военные объекты страны, выход из строя которых сделает невозможными ответные действия ядерных сил;

агрессия против страны с применением обычного оружия, если ее существование поставлено под угрозу.

* Минюст России признал Владимира Осечкина физическим лицом, выполняющим функции иноагента.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.