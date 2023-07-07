Общество 07 июля 2023, 18:01 Фейк: Россия на 5 лет отказалась от расследования аварий на объектах атомной энергетики в новых регионах Россия не издавала постановление об отказе от расследования аварий на АЭС в новых регионах РИА «Новости»

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В Сети начали распространять информацию о том, что российские власти якобы отказались в ближайшие пять лет от проведения расследований во время аварий на объектах атомной энергетики в новых регионах страны. Однако украинские СМИ плохо постарались над созданием фейка, допустив в документе несколько ошибок.

Фейк

Telegram-канал «Украина Сейчас» опубликовал якобы постановление российского кабмина от 7 июля, которое разметили на сайте правительства ДНР. Там перечислили несколько тезисов, в том числе касающихся проведения расследований на АЭС.

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«Отказ в проведении расследований во время аварий на объектах атомной энергетики на оккупированных территориях в течение ближайших пяти лет», — написали в публикации.

Правда

На правительственных сайтах ДНР и порталах, где публикуют нормативно-правовые факты России, подобных постановлений не появлялось. Создатели этого вброса подготовили поддельный документ на основе предыдущего постановления и заменили его шапку.

Оригинальное постановление от 30 мая 2023 года № 873 «Об особенностях применения на территориях ЛДНР, Запорожской и Херсонской областях положений законодательства РФ в сферах промышленной безопасности опасных производственных объектов и обеспечения безопасности гидротехнических сооружений» переделали в поддельное постановление № 1113 «Об особенностях применения на территориях ЛДНР, Запорожской и Херсонской областях положений законодательства РФ в сферах обеспечения безопасности объектов атомной энергетики».

При этом создатели фейкового документа допустили несколько ошибок. Они использовали слово «сфера» в единственном, а не множественном числе. Подобная опечатка недопустима для официальных документов.

На подделку указывает и другой ляп. Справа на скриншоте видна часть четвертой страницы настоящего постановления, которое описывает безопасность гидротехнических сооружений, а не сферу ядерной энергетики. В верхней части «документа» есть надпись «Постановление Правительства РФ от 30» — старое постановление было подписано как раз 30 мая 2023 года.

Получается, что информация об отказе российских властей в проведении расследований аварий на объектах атомной энергетики в новых субъектах страны недостоверна. Постановления, закрепляющие подобное решение, не издавались. А публикуемый в украинских СМИ скриншот документа — результат фотомонтажа и подделка.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.