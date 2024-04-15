Общество 15 апреля 2024, 15:23 Фейк: Россия использовала детей в новых регионах как инструмент пропаганды Данные об использовании детей в РФ как инструмент пропаганды оказались фейком Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

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Украинский чиновник обвинил Россию в том, что детей в новых регионах страны используют в качестве инструмента пропаганды. «360» опроверг эту информацию.

Фейк

В Telegram-канале главы украинской областной военной администрации Запорожской области Ивана Федорова появился пост, в котором он обвинил Россию в использовании детей как инструмента пропаганды. Суть претензии заключается в том, что некоторые школьники из Запорожской области поедут в Москву на празднование Дня Победы.

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Федоров также заявил, что детей «зобмируют»: каждая учебная неделя начинается с поднятия российского флага, а также прослушивания и исполнения гимна России. Таким образом в стране якобы нарушают права детей, международные стандарты образования и воспитания.

Правда

На самом деле процесс образования в Запорожской области строится в соответствии с федеральным законодательством России и национальными проектами.

С 1 сентября 2022 года в школах и колледжах по всей стране проводят церемонии поднятия флага с исполнением гимна перед первым занятием в начале недели, а также спуска триколора после последнего на неделе урока. Флаг поднимает и спускает знаменная группа. В нее отбирают школьников, которые достигли высоких результатов в учебе, науке, спорте и творчестве.

Участие в церемонии является почетным и не носит обязательный характер. Правила участия прописаны в рекомендациях Минпросвещения.

Поездки детей в Москву на День Победы — обычная практика школьных экскурсий. Например, в 2022 году в рамках нацпроекта по туризму для учеников пятых-девятых классов организовали первые школьные экскурсии. Тогда в поездках поучаствовали около 100 тысяч ребят из 18 регионов. В 2023-м программу расширили до 200 тысяч учеников из 29 субъектов.

Учащиеся из новых регионов активно участвуют в экскурсиях как в рамках нацпроекта, так и благодаря участию регионов, которые взяли шефство над городами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Некоторым школьникам посчастливилось попасть на Кремлевскую елку.

Поездки носят как развлекательный, так и образовательный, профориентационный характер. Этим летом некоторые школьники из Запорожской области, увлекающиеся физикой и химией, примут участие в Курчатовской смене в образовательном центре «Вершина» во Владикавказе. В 2023 году сотни ребят из Запорожской области уже поучаствовали в лагерных сменах «Вершины».

Таким образом, обвинения украинских политиков в нарушении прав детей и стандартов образования в России не имеют ничего общего с реальностью.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.