Общество 09 августа 2023, 20:02 Фейк: Россия будет вывозить мусор на освобожденные территории Информация о планах России по вывозу мусора на освобожденные территории оказалась фейком Pxhere

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Украинские СМИ и паблики начали распространять новости о том, что Россия якобы собралась свозить в новые регионы мусор. Журналисты и блогеры принялись уверять, что освобожденные территории будут завалены отходами. В ситуации разобрался «360».

Фейк

Россия якобы будет свозить мусор в новые регионы — Луганскую и Донецкую народные республики, Запорожскую и Херсонскую область. Украинские журналисты начали писать, будто РФ хочет завалить отходами земли на освобожденных территориях. Новости активно распространяют проукраинские СМИ и паблики.

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Правда

На самом же деле российское правительство выделит 1,3 миллиарда рублей для того, чтобы восстановить деятельность по сбору и транспортировке твердых коммунальных отходов, а также улучшить санитарно-эпидемиологическую обстановку в освобожденных регионах.

Новые республики и области России получат 150 единиц коммунальной техники и свыше 11 тысяч мусорных контейнеров и бункеров. Кроме того, председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому в ЛНР, ДНР, Запорожскую и Херсонскую области направят федеральное финансирование на проектирование и строительство мусороперерабатывающих заводов и полигонов.

Транспортировка мусора очень дорога, потому его не возят очень далеко. Если же говорить об украинском лозунге, что Россия завалит отходами новые регионы, то это даже экономически невыгодно. Так далеко везти мусор никто не станет.

Информация о том, что Россия планирует вывозить мусор в новые регионы, не соответствует действительности.

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