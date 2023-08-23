Эксклюзив 23 августа 2023, 15:07 Фейк: Росавиация предписала авиакомпаниям сократить число рейсов из-за нехватки запчастей Данные о сокращении авиарейсов в РФ из-за дефицита запчастей оказались фейком Viktor Borzyh/Russian Look/globallookpress

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В Сети появились сообщения о сокращении числа рейсов российских авиакомпаний из-за якобы нехватки запчастей. «360» выяснил, откуда возникли такие слухи.

Фейк

Информация начала распространяться по каналам авиационных ресурсов, посвященным российским перевозкам в Telegram и «ВКонтакте». Причиной рекомендаций к сокращению рейсов эти источники назвали «нехватку запчастей».

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Правда

На самом деле регулятор попросил авиакомпании скорректировать расписание, чтобы каждый из перевозчиков имел резервные борты на случай непредвиденных ситуаций. В качестве примера можно вспомнить ситуацию с рейсами компании RedWings, у которой в Турции сломался Boeing 777, и из-за санкций его не могли быстро починить на месте.

В статье «Российской газеты» эксперты отметили, что Росавиация в этом году перешла от реактивных действий, когда приходилось решать уже сложившиеся проблемы, к проактивным, профилактическим мерам.

Отсутствие в России перебоев с запчастями отметили даже украинские СМИ. Они описали, как перевозчики успешно справляются с санкциями.

Информация о том, что Росавиация предписала авиакомпаниям сократить рейсы из-за нехватки запчастей, является недостоверной.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.