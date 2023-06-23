Эксклюзив 23 июня 2023, 16:37 Фейк: ребенок заболел менингитом и умер после купания в Крыму Информация о заражении и смерти ребенка после купания в Севастополе оказалась фейком РИА «Новости»

Читать 360tv в

В социальных сетях и мессенджерах появилась информация, что в Севастополе после купания в Инкерманском котловане ребенок заболел менингитом, от которого скончался.

Фейк

В сообществе «Инкерман» в социальной сети «ВКонтакте» появилась новость, что ребенок заболел менингитом после купания в Инкерманском котловане в Севастополе, после чего скончался.

Реклама

Правда

Власти Севастополя выступили с опровержением данной ситуации. В пресс-службе правительства заявили, что информация о гибели ребенка от менингита после купания в Инкерманском котловане, распространяемая в социальных сетях Севастополя, не соответствует действительности.

По информации территориального отдела Роспотребнадзора по Севастополю, на территории города действительно зафиксировали случай летального исхода менингококковой инфекции у ребенка.

По факту регистрации случая эпидемиологи провели эпидемиологическое обследование, у родителей уточнили причины возникновения и факторы передачи инфекции, а также круг контактных лиц. Медики обследовали лиц, контактировавших с больным. Среди обследованных носителей менингококковой инфекции не выявили.

Заразиться менингококковой инфекцией водным путем невозможно. Передача возбудителя менингококка от больного здоровому человеку происходит воздушно-капельным (контактным) путем при непосредственном тесном общении.

Глава межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю Наталья Пеньковская рассказала изданию ForPost, что теоретически в загрязненных водоемах могут быть возбудители менингита. Однако купаясь в воде, человек рискует заразиться вирусной формой менингита, а менингококковая инфекция, вызываемая бактериями, через воду не передается.

О вспышке менингита в регионе говорить не приходится. В настоящее время с подобным диагнозом детей и взрослых в реанимации нет.

Таким образом, информация, что в Севастополе после купания в Инкерманском котловане ребенок заболел менингитом, от которого скончался, недостоверна. Власти региона сообщили, что действительно был зарегистрирован один летальный исход от менингококковой инфекции, но он никак не связан с заражением Инкерманского котлована. В целом заражение через воду данной инфекцией невозможно.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.