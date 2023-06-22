Общество 22 июня 2023, 16:31 Фейк: ребенка с особенностями развития выгнали из автобуса в Ярославле Омбудсмен Крупнин опроверг сообщения о жестоком обращении с ребенком-инвалидом в Ярославле РИА «Новости»

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В соцсетях появились данные о том, как в Ярославле якобы выгнали из автобуса 11-летнего ребенка с особенностями развития. При проверке оказалось, что эта информация не имеет отношения к реальности. Данные опроверг детский омбудсмен Ярославской области Михаил Крупнин

Фейк

В Ярославле из автобуса высадили 11-летнего ребенка с особенностями развития — такую информацию опубликовали в соцсети «ВКонтакте» в одном из местных ярославских пабликов.

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Автор сообщения утверждал, что у мальчика не сработал проездной билет. Кондуктор стала требовать, чтобы он вышел из автобуса. Ребенок растерялся и покинул салон. В публикации также указали, что у школьника синдром Аспергера.

Правда

Данные о мальчике, которого выгнали из автобуса, проверил детский омбудсмен Ярославской Михаил Крупин. О результатах работы уполномоченный отчитался в своем Telegram-канале.

«Снова фейк! В ходе проверки по факту высадки ребенка-инвалида из автобуса установлено, что информация не соответствует действительности. Кондукторов и контролеров в автобусе не было. На ребенка физического и психологического давления никто не оказывал», — написал Крупнин.

Омбудсмен обратил внимание, что это уже третье фейковое сообщение в соцсетях о противоправных действиях в отношении детей и подростков со стороны организаций, оказывающих публичные услуги.

«Напоминаю, что у коммерческих организаций есть право гражданско-правовой защиты по отношению к авторам фейковых сообщений, — добавил он.

Таким образом, информация о том, что в Ярославле из автобуса высадили 11-летнего ребенка с особенностями развития, недостоверна. Результаты проверки детского омбудсмена региона показали, что сообщение фейковое и было размещено от лица общественной организации, которая формулирует подобную негативную повестку уже неоднократно.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.