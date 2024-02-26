Общество 26 февраля 2024, 14:49 Фейк: Путину показали самолет, который не летает Слухи о демонстрации Путину выставочного образца самолета в Казани опровергли РИА «Новости»

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Недоброжелатели начали распространять в Сети сведения, что президенту России Владимиру Путину продемонстрировали в Казани выставочный экспонат одного из самолетов, который на самом деле не летает. Но эта информация оказалась фейком.

Фейк

Ряд оппозиционных Telegram-каналов сообщил, что Путину показали самолет конструкторского бюро «Туполев», который не летает и существует только как выставочный экспонат.

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Правда

В действительности президент посетил казанский авиазавод и осмотрел сразу четыре модернизированных самолета Ту-160. Он поднялся в кабину одного из ракетоносцев и лично совершил полет длительностью 30 минут.

После возвращения президент отметил высокую надежность, вооруженность, улучшение системы управления, повышение уровня комфорта для экипажа в обновленном самолете

Российский межконтинентальный сверхзвуковой стратегический ракетоносец с крылом изменяемой стреловидности Ту-160 предназначен для поражения стратегических объектов противника в удаленных военно-географических районах.

Он является самым крупным в истории военной авиации сверхзвуковой самолетом, одним из наиболее мощных боевых самолетов в мире. Один из готовых бортов получил название в честь богатыря русских былин Ильи Муромца.

Еще одна собранная модель самолета на данный момент безымянная, именно эти фотографии распространили в фейке. Путин после осмотра ракетоносца предложил назвать его в честь первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева.

Таким образом, информация о том, что Владимиру Путину показали самолет конструкторского бюро «Туполев», который не летает и существует только как выставочный экспонат, является недостоверной. Президент лично убедился в том, что данные ракетоносцы являются действующими и совершил обзорный полет на одном из них.

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