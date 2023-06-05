Общество 05 июня 2023, 17:30 Фейк: Путин заявил о вводе военного положения и мобилизации в приграничных регионах ПО «Зефир» подтвердило, что «экстренное обращение» Путина сгенерировали с помощью дипфейка РИА «Новости»

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Видео с «экстренным обращением» президента России Владимира Путина сфабриковали при помощи технологии дипфейк. Это подтвердили с помощью специального программного обеспечения «Зефир».

Фейк

В Telegram-каналах распространилось видео, на котором якобы Путин сообщает о вводе военного положения и всеобщей мобилизации в Белгородской, Брянской и Курской областях. В «экстренном обращении» президент будто бы заявил также об эвакуации жителей указанных регионов вглубь России.

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Правда

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства не выступал с экстренным телерадиообращением 5 июня. Официальный представитель Кремля назвал показанное в сетях взломом и сообщил, что специалисты уже разбираются с этой проблемой.

«В частности, я знаю, что был взлом на радио „Мир“ и в некоторых сетях. Сейчас это все уже ликвидировано, взято под контроль. Сейчас разбираются службы», — отметил Песков.

Проект «Лапша Медиа» проверил видеофайл с «экстренным обращением» с помощью программного обеспечения «Зефир», разработанного АНО «Диалог Регионы». Это ПО применяют для мониторинга аудиовизуальных материалов, в том числе дипфейков. Программа основывается на алгоритмической оценке и анализе с помощью искусственного интеллекта.

Оценочная модель «Зефира» сработала с максимальной уверенностью в 97–99% на сфабрикованные фрагменты длительностью более 10 секунд. Более половины времени ролика модель определяет как дипфейк с вероятностью выше 65%.

С учетом особенностей методологии выявления дипфейков «Зефир» выдал итоговую оценку 87%. На основании этих результатов можно однозначно сказать, что видео с Путиным является сгенерированным дипфейком. Голос и образ президента синтезировали, чтобы распространить недостоверную информацию для дестабилизации обстановки в обществе.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.