Общество 13 июля 2023, 19:00 Фейк: Путин попросил выключить ночью смартфоны из-за высокой радиации на планете Обращение президента Путина с просьбой выключить ночью телефоны оказалось фейком Unsplash

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В социальных сетях распространяют послание президента РФ Владимира Путина, в котором он якобы обратился к россиянам с просьбой выключить ночью мобильные телефоны и другие электронные устройства из-за высокой радиации. В ситуации разобрался «360».

Фейк

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Сообщение о таком необычном призыве главы РФ появилось в соцсети «Одноклассники» в сообществе «Нижнеомцы». В нем говорится, что Путин попросил через кыргызское телевидение выключить ночью смартфоны и гаджеты с 00:30 до 03:30 из-за высокой радиации на планете, поскольку космические лучи пройдут близко к Земле. В подтверждение прилагался скрин, также предлагалось проверить информацию на сайтах Google и NASA и BBC News.

Правда

В российском сегменте интернета это сообщение впервые появилось в 2017 году, распространяли его через соцсеть «Вконтакте». Также его можно обнаружить на портале JoyReactor, там новость датирована июлем 2018 года. В том же году его разоблачили авторы портала Android-robot. Они связались Государственным астрономическим институтом имени Штернберга. Там пояснили, что информация про отключение телефонов из-за космических лучей больше походит на набор слов. Ученые отметили, что космические лучи все время поступают из межпланетного пространства и поглощаются атмосферой, а радиационный уровень примерно всегда постоянный. Изменения происходят во время магнитных бурь, но и они незначительны.

Ранее новость о необходимости выключения телефонов из-за радиации распространялась в зарубежных секторах Всемирной паутины. Такое предупреждение якобы выпускало телевидение Сингапура. Сообщение можно увидеть даже на тайском языке. Однако нигде не указаны ни точные источники, ни конкретика по времени, а именно в какой день нужно отключить гаджеты, указывалось только время.

Таким образом из вышеприведенной информации можно сделать вывод о том, что новость о призыве Владимира Путина выключить телефоны из-за радиации является фейком.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.